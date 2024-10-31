شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تؤكد: لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.



المتحدث العسكرى

وأكد المتحدث العسكري أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل.

وأهابت القوات المسلحة بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.