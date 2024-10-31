شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات المنتدى الحضرى العالمى.. محافظ القاهرة يناقش خطة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل لمتابعة الخطة التشغيلية لهيئة النقل العام خلال انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار عدد من السائقين المهرة والذين سبق لهم العمل خلال مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ للعمل على الاتوبيسات التى قامت بتجهيزها هيئة النقل العام لخدمة ضيوف المنتدي ، وعددهم 100 اتوبيس صديق للبيئة، منهم 15 أتوبيس لخدمة ذوى الهمم ، كما سيتم توفير مرافق من المتطوعين بكل أتوبيس للتواجد مع الضيوف أثناء تنقلهم .

كما تقرر بالتنسيق مع وزارة النقل أن يكون مواعيد خدمة أتوبيسات النقل العام من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساءاً على مدار اليوم من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر بحيث تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة والمحطات كالتالي ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول ) علماً بأنه يتوافر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم في هذه الاتوبيسات بنسبة 30 %.



شهد الإجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات المحافظة.