شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل مفتي الجمهورية في قصر الصخير بالعاصمة المنامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لمملكة البحرين؛ لحضور اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي الذي تستضيفه مملكة البحرين مطلع العام المقبل.

ورحب الملك، حمد بن عيسى، بفضيلة مفتي الجمهورية والوفد المرافق له، مثمنًا جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، و دار الإفتاء المصرية في نشر قيم التسامح والاعتدال، و متمنيًا للمشاركين في الاجتماع كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات الراهنة.

ومن جانبه، ثمّن فضيلة مفتي الجمهورية مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى، لاستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين من خلال الإعداد المتميز للمؤتمر وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحه، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، ومعربًا عن تقدير دار الإفتاء المصرية للمبادرات الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الإسلامي وخدمة قضايا الأمة، و مشددًا على سعي كل المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف للتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بما يدعم قيم الإسلام ويسهم في تحقيق التلاحم بين الشعوب الإسلامية، وقد نقل فضيلة مفتي الجمهورية تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتقديره لجلالة الملك على دعمه المستمر للعمل الإسلامي المشترك.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء على نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان والمذاهب، ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات، ونشر تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة من اعتدال وتسامح ومحبة.