شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.

وأكد المتحدث العسكري أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل.

وأهابت القوات المسلحة بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.



