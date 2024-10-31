شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: لا صحة لاستقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر رفيع المستوى، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.

وقال المصدر رفيع المستوى، إن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.