شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من المنتجات البترولية بأكثر من 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحى مصطفى أبو الروس من ضبط محاولة تهريب كمية من المنتجات البترولية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 والقانون رقم 92 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين.

بناء على إخبارية مقدمة من مدير عام الصادر ومباحث الميناء مفادها الاشتباه فى وجود منتجات بترولية داخل مشمول البيانات الجمركية أرقام 31486 و31478 لسنة 2024 باسم شركة /إ. ك.والمحمل على عدد 10 حاويات مقاس 20 قدم والصنف طبقا للمستندات المقدمة (مزيلات للزيوت والشحوم) بوزن 180 طنا مصدره إلى إحدى الدول العربية.

وتم تشكيل لجنة لكشف ومعاينة المشمول برئاسة ناجى البساطى مدير مجمع الصادر وأيمن شحاته مدير ادارة حركة الصادر وأحمد مجدى ومحمد ابورية مأمورى الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة وأمجد حلمى التزام تجارى وهيثم الاطروش وأحمد دبا مديرى مكافحة التهرب الجمركى لمعاينة المشمول فقامت اللجنة بسحب عينة ثلاثية قانونية للتحليل بالمعامل المختصة.

وأفادت التحاليل الكيميائية أن المشمول يعتبر من المنتجات البترولية طبقا للمواصفات القياسية المصرية للمنتجات وبالعرض على الشئون القانونية فأفادت إدارة الفتوى والرأى أن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقا لنص المادة 77من قانون الجمارك رقم 2020/207 ومخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 1975 /118ولائحته 2005/770 .

وشارك فى أعمال الضبط حنان الشحات وتامر توفيق بإدارة الفتوى والسيد عبدالكريم وأحمد مجدى ومحمد ابو رية مأمورى الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة وامجد حلمى التزام تجارى وهيثم الاطروش واحمد دبا مديرى مكافحة الأمن الجمركى والتهرب الجمركى. وبلغت قيمة المضبوطات ٧ ملايين جنيه و191ألفا و114 جنيها.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية واحباط كافة عمليات التهرب الجمركى.