شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشاركان غدا فى ماراثون للدرجات والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح غدٍ الجمعة ماراثون القاهرة الرياضى للدراجات، والذى تنظمه محافظة القاهرة فى إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى فى 4 نوفمبر المقبل.

وسيشارك فى الماراثون أكثر من 700 دراجة من مراكز الشباب، وما يقارب 50 من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

ويبدأ الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وينتهى بحديقة الحرية بالأوبرا.