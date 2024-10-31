شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة: مصر والسودان شعب واحد فى بلدين ونقدر دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى، سفير السودان في القاهرة، إن الصحافة المصرية لها دور وباع كبير في الوطن العربي، وأن دائما نقابة الصحفيين حريصة على خلق حالة من التشابك العربي بين مصر والسودان، ودعم وتعزيز أواصر العلاقة بين البلدين.

وأشاد سفير السودان في القاهرة، خلال اللقاء المفتوح بنقابة الصحفيين اليوم، بدور الإعلام المصري لتصديه المؤامرة التي تتعرض لها دولة السودان، ووزارة الخارجية وبياناتها، ودور الأزهر الشريف في عمليات الاستهداف الأبرياء، وفي حقيقة الأمر دورهم لا يتوقف ذائما لدعم استقرار المنطقة.

وأشار مصطفى، إلى أن ما يحدث مؤامرة كبيرة، وعدوان، يستهدف الدولة ومؤساساتها، مؤكدا أن السودان ومصر أخوة اشقاء والتاريخ خير شاهد على ذلك، قائلا :" نحن شعب واحد في دولتين".

وأكد سفير السودان في القاهرة، أن حب السودان الشقيق واضح جليا في عيون المصريين، وهذا يعود للعلاقات المتجذرة، والسودان ومصر مصير واحد وأمن قومي مشترك، ومن الضروري أن نتحدث عن الأمن القومي المشترك.



السفير السوداني (1)



السفير السوداني (2)



سفير السودان بالقاهرة بنقابة الصحفيين



سفير السودان بالقاهرة نشكر مصر قيادة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة



سفير السودان بالقاهرة