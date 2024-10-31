شكرا لقرائتكم خبر عن جميع قطارات الصعيد تتوقف بمحطة بشتيل الجديدة غداً الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ هيئة السكة الحديد، من غدا الجمعة المقبل، إيقاف جميع قطارات الصعيد بمحطة بشتيل الجديدة والتى تم افتتاحها مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووزعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددًا من اللافتات التى تضمنت تعليمات الهيئة بإيقاف جميع قطارات الصعيد سواء فى رحلة الذهاب أو العودة واستمرار قطارات المتجهة للوجه البحري.

وفى وقت سابق أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بشأن قطارات مطروح الموسمية والتى تعمل فى فصل الصيف ضمن عدد من القطارات العاملة على خطوط سكك حديد مصر.

وتضمنت تعليمات السكة الحديد، إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى ما بين القاهرة / مرسى مطروح وبالعكس وذلك من خلال التعليمات التالية:-

- إعتبارًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 940/939 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح على أن يكون آخر تشغيله من القاهرة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

- اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 942/943 ثالثة مكيفة مرسى مطروح القاهرة على أن يكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.