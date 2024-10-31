شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل تتمتع بحرية التصرف فى إيران أكثر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى، ويمكنها الوصول لأى مكان فيها حسب الحاجة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن عن تنفيذ ضربات وصفها بالدقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المُتصاعد، في ظل تبادل التهديدات والضربات العسكرية بين الجانبين، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.