شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: مشروع التجلى الأعظم والأوحد هدية مصر إلى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن مشروع التجلي الأعظم والأوحد هدية مصر إلى العالم، وهناك تواصل دائم ولقاءات متعددة بين محافظ جنوب سيناء ومسؤولي دير سانت كاترين، تعكس الحرص المشترك على دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي والديني للدير باعتباره رمزًا تاريخيًا ودينيًا هامًا.

وأشاد المحافظ بحصول مدينة سانت كاترين علي جائزة افاسو كعاصمة الأديان والتسامح والسلام والسياحة من الاتحاد الأفروآسيوي، وبحضور الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفروآسيوي.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المعاونة والاتحاد الآفروأسيوي لحصول مدينة سانت كاترين علي جائزة افاسو، وهي جائزة دولية رفيعة المستوى، مثمنا الحصول علي الجائزة ومساهمتها في التسويق عالميا لمشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية وبناء المجتمع المحلي وتحقيق الاستفادة القصوى لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، قادر على النمو المتواصل للمواطن المصري في كافة القطاعات.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لآخر مستجدات ونسب التنفيذ للمشروع التجلي الأعظم، وكذا تنفيذ أعمال التأمين لمدينة سانت كاترين باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للحفاظ علي المظهر الحضاري طبقا للمواصفات الدولية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التجلي يهدف إلي تحويل تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، والذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرض للسلام، لافتا إلى أن مشروع التجلي الأعظم أهم المشاريع السياحية والدينية في المحافظة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجازه في أسرع وقت ممكن.

وتابع المحافظ آخر مستجدات مشروع التجلي الأعظم وأعمال التطوير الجارية، كما تم بحث جميع الجوانب الأمنية والبيئية والسياحية للمشروع، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية.