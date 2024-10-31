شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة: نشكر مصر قيادة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان فى القاهرة، إن السودان يشهد مؤامرة كبرى، ونشهد أعمال شنيعة عبر قوات التمرد.

وأشاد سفير جمهورية السودان فى القاهرة، بمواقف مصر لدعم القضية السودانية قيادة وشعبا، قائلا: "نتابع كل يوم بكل فخر تصريحات القيادة السياسية المصرية والجهود المصرية غير المسبوقة وصوت مصر كان دائما صوتا لاشقائهم فى جنوب الوادى، ووزارة الخارجية دائما ما تصدر بيانات حول الأوضاع، وكذلك الأزهر الشريف الذى له مواقف مشرفة أيضا".



السفير السوداني



السفير السوداني بالقاهرة

وأشار عدوى، إلى أن مصر تستوجب الشكر على حسن الاستقبال والمعاملة الكريمة لاشقائهم السودانيين، والاسبوع المقبل سيشهد زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، للقاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى.

وأشار عدوى، إلى أن كل القطاعات فى السودان تشهد دمار كبير، الصناعة والتعدين والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات.



جاد ذلك خلال اللقاء الذى تستضيفه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم، للفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وذلك فى حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومى مشترك.



سفير السودان بالقاهرة بنقابة الصحفيين



سفير السودان بالقاهرة نشكر مصر قيادة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة



سفير السودان بالقاهرة