شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: مستعدون لدعم مسلمى البيرو من خلال المنح الدراسية وبرامج تدريب الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السفير خوسيه خيسوس، سفير البيرو لدى القاهرة.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لدعم الجالية المسلمة في بيرو؛ من خلال تخصيص منح دراسية لأبناء المسلمين في بيرو للالتحاق بجامعة الأزهر، واستقدام أئمَّة بيرو لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية خدمة لمسلمي بيرو في تعلم لغة القرآن الكريم.

من جهته، أعرب سفير البيرو عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لجهود فضيلته في نشر السلام وتعزيز ثقافة الأخوَّة والحوار بين الأديان، مشيدًا بمبادرة "قوافل السلام“ التي انطلق بها الأزهر الشريف لنشر السلام شرقًا وغربًا، مؤكدًا تقديره لحرص فضيلة الإمام الأكبر على دعم مسلمي البيرو من خلال مقترحات تخصيص المنح الدراسية وبرامج تدريب الأئمة ومركز تعليم اللغة العربية.