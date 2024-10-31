شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يحذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى يحذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمى وتداعياته الجسيمة.. السيسى يبحث مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المشتركة للتهدئة فى غزة والتوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار فى لبنان.. ويؤكد أهمية الدور المحورى لـ"أونروا" وضرورة عدم إعاقة عملها.

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