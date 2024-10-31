شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الإعلانات الوهمية المُضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، وأهاب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز علي تنظيم المُعاملات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن

وشدد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهاً نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والاحتيال:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقاً لقانون 181 لسنة 2018 .

- توافر بيانات التاجر و تشمل الإسم و العنوان ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني .

- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله ، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الإستعمال .

- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ) .

- تاريخ التسليم و مكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، و خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد .

- التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- ضرورة الإحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية،وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه .

وأضاف " السجيني " إلي ، أننا لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضاً وسائل التواصل الإجتماعي ، وتلقي الشكاوي من المواطنين في هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوي الخاصة بالشراء عن بعد

وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والإلتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والإسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. لافتاً إلى أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، يستم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لمليوني جنيه .

وأشار إلى أنه خلال شهر نوفمبر وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء ، سيقوم الجهاز بإطلاق حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات في هذا الشأن .

جدير بالذكر ، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، لتلقي الشكاوي والبلاغات بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة وذلك من خلال الوسائل التالية :

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور .

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .