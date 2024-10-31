شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن قيام وانتهاء قطارات النوم بمحطة قطارات صعيد مصر من غد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءا من غدا الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو – VIP - الأسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة/ أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقاً لجداولها المقررة.

وأشار البيان إلى أنه إعتباراً من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام و إنتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلاً من محطة القاهرة.

وتؤكد الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة الى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر، والهيئة لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.