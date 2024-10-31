شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 99.62% من المساحات المنزرعة بالأرز و‫أكثر من 1.6 مليون طن قش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 30 أكتوبر.

ووفقا لتقرير رسمى تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 30 أكتوبر الجارى، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز 99.62٪، فى 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، حيث تم انتهاء موسم الحصاد بنسبة 100٪ فى محافظات: البحيرة،الدقهليه وكفر الشيخ.

وأشار عزوز إلى أن إجمالى ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالى مليون و 672 ألف و 380 طن، وإجمالى ما تم فرمه حوالى 827 ألف و 540 طن، وما تم تشوينه 587 ألف و 12 طن، لافتا إلى استمرار محافظة الدقهلية فى تصدر المحافظات فى إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التى تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادى إضافى، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التى تنجم عن حرق قش الأرز، والى تؤدى إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذى يؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى انه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2393 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.

وقال إنه تم إنتاج أكثر من 30 ألف و 708 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذه الندوات فى نشر الوعى لدى المزارعين.

وأكد إستمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، فى المرور الميدانى والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعى الأرز فى هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفنى، والتوصيات لهم، فى هذا الشأن.