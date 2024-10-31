شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل العام بالقاهرة تعلن فتح باب الحصول على اشتراكات كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن فتح باب التقديم لاستخراج الاشتراكات للعام الجديد 2025 م ،ل كبار السن ( فوق السبعين عام ) اعتبارا من السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 م.



ويمكن الحصول على اشتراكات كبار السن، من مكاتب الاشتراكات ( العباسيه - المظلات- العتبه - الدراسه - الجيزه - جامعة الأزهر )



الأوراق المطلوبة :

صورة بطاقة الرقم القومى سارية - عدد (2) صورة شخصية 4*6 حديثة

وفى السياق، أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن محافظ القاهرة وجه بتسهيل الحصول على اشتراكات كبار السن المجانية، لمن بلغ سن الـ70 عاما، والتى تمكنهم من ركوب كل خطوط الهيئة مجانا بموجب كارنيه مخصص لكبار السن.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه يتم السماح لكبار السن استخراج كارنية الركوب أو تجديده، فى اى وقت من العام دون الانتظار لأول العام كما كان يحدث، مما يسهل الخدمة لكبار السن

