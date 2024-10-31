شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية والزيادة السكانية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد الطلاب وتحت رعاية دكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ندوة توعوية تحت عنوان "الصحة الإنجابية والزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة" بكلية الإعلام بالاشتراك مع كلية الآثار، وذلك من أجل تعزيز الوعي بين الطلاب حول القضايا السكانية والصحية ودورها في بناء مجتمع متوازن.

افتتحت دكتور هبة شاهين عميد كلية الإعلام الندوة بالإشادة بأهمية التعاون بين الكليات المختلفة، حيث تعد الندوة نموذجًا للتعاون المثمر بين التخصصات الأكاديمية وتبادل للخبرات، وقدمت الشكر للأستاذ الدكتور حسام طنطاوى عميد كلية الآثار، كما ثمّنت دور قطاع التعليم والطلاب في تبني مثل هذه المبادرات الهادفة.

وأشارت دكتور هبة عن أهمية الدراما كوسيلة فعالة لتوعية الشباب بقضايا الصحة الإنجابية، وأكدت علي أن بناء مجتمع صحي يبدأ من الاهتمام بالصحة الأسرية والإنجابية.

أوضحت دكتور منى حافظ، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، أن مفهوم الصحة الإنجابية يتجاوز الأبعاد الجسدية ليشمل الصحة النفسية والاجتماعية، كما أكدت على أهمية إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج والابتعاد عن الزواج من الأقارب.

كما ناقشت دكتور يمنى أيمن، مدرس بقسم طب المجتمع والبيئة بكلية الطب، الجانب الطبي للصحة الإنجابية، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية لضمان أسرة سليمة، واشارت إلى أهمية توعية المراهقين وضرورة الوقاية من الأمراض المعدية والوراثية.

جدير بالذكر أن الندوة سلطت الضوء على التحديات التي يفرضها النمو السكاني على المجتمع، بما يشمل التأثيرات السلبية على الاقتصاد والصحة والتعليم.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش مع الطلاب، وشارك عدد كبير من طلاب كليتي الإعلام والآثار في طرح الأسئلة وتبادل وجهات النظر.