شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 630 هجريا من أول ترجمة (عبدالله بن مسعود) رضي الله عنه ترجمة رقم (3182) إلى آخر ترجمة (عروة بن مرة) رضي الله عنه ترجمة رقم (3657)- دراسة وتحقيق"، فى الحديث وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من : الدكتور محمد محمود أحمد هاشم أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب مشرفا أساسيا، و الدكتور هشام إبراهيم فرج أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بكلية أصول الدين بالقاهرة مناقشا خارجيا.

وفي بداية المناقشة، وجه وزير الأوقاف، الشكر إلى الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا وعضو مجمع البحوث الإسلامية، كما أعرب عن شكره لسعادة للدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر فى الوجه البحرى.

كما توجه بالشكر إلى الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية عميد الكلية الموقر على حفاوته وكرمه وترحابه، كما رحب بالدكتور وجيه زكريا عمران وكيل الكلية، موجهًا التحية للدكتور هشام إبراهيم فرج أستاذ الحديث وعلومه، ولكل الحضور الكرام.

ووجه وزير الأوقاف نصيحة للباحث ولكل الباحثين ولكل عالم أزهري، قائلاً: "عليكم بالاجتهاد في العلم بكل ما في وسعكم لخدمة دينكم ووطنكم على أرقى وجه يليق بورثة الأنبياء، اعتنوا جداً بدراسة اللغة العربية وعلومها، فالعالم الأزهري يجب يكون متبحراً في علوم اللغة، وأن يكون لغويًا، فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة هي الصلب والمرجع لكل عالم أزهري، وكل العلوم من حديث وتفسير وعلم الأصول وعلم الكلام وغيرها تأتي بعد اللغة.

وانتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد درجة التخصص الماجستير فى أصول الدين بالحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.





وفي ختام المناقشة، أهدى الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق درع كلية أصول الدين والدعوة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.