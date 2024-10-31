شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لدينا أكثر من 24 ألف مشارك بفعاليات المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مستوى عالى من الحضور حيث أن الحضور كبير من مختلف الدول.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أن عدد حضور المنتدى الحضرى العالمى يتزايد وعدد المشاركين يصل إلى أكثر من 24 ألف مشارك، كما يُتوقع حضور عدد من رؤساء الدول والوزراء يتجاوز أكثر من 100 وزير مشارك فى المنتدى.

وأشار، إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة هامة لأنه يأتى بعد سنوات عديدة ليعقد مرة أخرى فى افريقيا والحدث يحتل أهمية خاصة ويمثل المنتدى فرصة هامة لاستعرض التجربة المصرية فى مجال التنمية الحضرية وفرصة لتدارس أبرز التحديات التى تواجه المدن وعلى رأسها التغيرات المناخية.

وعن تطوير بحيرة البردويل، رد قائلا: "كافة التفاصيل سيتم إعلانها تباعا لكن ما سعينا للتأكيد عليه اليوم هو عدم صحة ما تم تداوله من اخبار بشأن بيع البحيرة وكافة التفاصيل سيتم الاعلان عنها تباعا، وجهاز مستقبل مصر للتنمية سيتولى تطوير البحيرة وعملية التطوير ستشمل تطوير مرافق الصيد وأعمال النقل وكله يساعد على زيادة دخل الصيادين والعاملين فى البحيرة".