شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية ترفع سعر بيع البنزين والديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم /الخميس/، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 865 فلساً للتر بدلاً من 860 فلساً للتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1110 فلسات للتر بدلاً من 1095 فلساً للتر، وسعر بيع الديزل ليصبح 675 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر، والاستمرار فى تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلى (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهرى لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-30 نوفمبر المقبل.



واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أكتوبر الحالى ومقارنتها بمثيلاتها لشهر سبتمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أكتوبر الحالي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات للتر، وسعر البنزين 95 بمقدار 15 فلساً للتر، وسعر الديزل بمقدار 20 فلساً للتر.