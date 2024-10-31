شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلى مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا. وأكد موقع واللا العبرى إصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة فى منطقة كريوت بخليج حيفا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية لسقوط صاروخ عند تقاطع شرقى حيفا ومعلومات أولية عن إصابة بحالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه خليج حيفا.

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