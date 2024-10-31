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التوقيت الشتوى.. موعد صلاة الجمعة غدا بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 31 أكتوبر 2024 05:16 م

مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى ، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة" ، بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .


 

مواقيت الصلاة فى القاهرة


موعد صلاة " الجمعة " الظهر 11:39 ص


الإسكندرية        

موعد صلاة " الجمعة "  11:43

    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة " الجمعة "  11:35 م
       
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ


موعد صلاة " الجمعة "  11:26


مواقيت الصلاة فى أسوان


موعد صلاة " الجمعة "  11:33 ص

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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