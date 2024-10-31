شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الشتوى.. موعد صلاة الجمعة غدا بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 31 أكتوبر 2024 05:16 م
مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى ، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة" ، بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة " الجمعة " الظهر 11:39 ص
الإسكندرية
موعد صلاة " الجمعة " 11:43
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة " الجمعة " 11:35 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة " الجمعة " 11:26
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة " الجمعة " 11:33 ص
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