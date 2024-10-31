التوقيت الشتوى.. موعد صلاة الجمعة غدا بمحافظات الجمهورية

مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى ، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة" ، بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012