شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر خريطة تفصيلية لأماكن الأمطار غدا وشدتها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خريطة تحذيرية لأولى حالات عدم الأستقرار فصل الخريف، حيث تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تحذيرية للحالة الجوية المتوقع حدوثها اعتبارا من غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وتهدف الهيئة إلى توضيح المناطق المعرضة للظواهر الجوية وشدتها ومدى خطورتها لكافة المواطنين بشكل بسيط وسهل، حيث توضح شدة الخطورة من خلال خمس الوان يدل كل لون على مستوى الخطورة المتوقع حدوثها.

وتوضح الخريطة وصف تفصيلى لأماكن الأمطار وشدتها ومدى خطورتها وأيضا شرح مبسط للخريطة التحذيرية .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعديو أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً مساء على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من المنوفية والشرقية والإسماعيلية ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.



مفهوم مستويات الخطورة