شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم بالاعتداء على بناته بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شوير، بالسجن المشدد 15 سنة للطبيب المتهم بالاعتداء على بناته الثلاثة تحت التهديد، وحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وكشفت التحقيقات غموض واقعة تعدى طبيب بشري يحمل الجنسيتين المصرية وإحدى الدول الأجنبية، على ابنته القاصر، وتبين من التحقيقات أن مندوبا من إحدى السفارات حضر لقسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته 3 فتيات وحرر محضرا رسميا، اتهم فيه الطبيب بـ التعدى على واحدة من بناته الثلاثة واحتجاز أخرى.

وبمناقشة المجنى عليهن، أكدن في التحقيقات قيام والدهن يعمل طبيب بشرى، بالتعدى عليهن وقدمت إحداهن فيديو للواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الطبيب المتهم، وبمناقشته أنكر الواقعة تماما، وأكد أن أسرته حررت محضرا ضده بسبب وجود خلافات مع بناته وزوجته.