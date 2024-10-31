شكرا لقرائتكم خبر عن دير سانت كاترين يستقبل السائحين من مختلف أنحاء العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل دير سانت كاترين اليوم 200 من الزوار فى إطار استمرار توافد السائحين، بينهم 156 من جنسيات متنوعة تشمل فرنسا، روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا، وغيرها، إلى جانب 24 زائرًا مصريًا، مما يعكس تنوع الزوار واهتمامهم بزيارة هذا الموقع التاريخى الفريد.

كما انضمت رحلة مميزة لأشبال الكشافة من مدينة طور سيناء، تضمنت 90 فردًا، مما أضفى على الأجواء حيوية خاصة وعزز روح المغامرة والتعلم فى هذا الموقع الأثرى العريق.

دير سانت كاترين يظل واحدًا من أهم المعالم التاريخية والدينية التى تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يجمع بين التراث الروحى والجمال الطبيعى فى قلب سيناء.



الوفود بدير سانت كاترين



الوفود



جانب من استقبال الوفود بالدير



جانب من الوفود



دير سانت كاترين يستقبل السائحين من مختلف أنحاء العالم