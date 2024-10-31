شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات بالجيزة بعد تطبيق التوقيت الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المواطنون لتعديل ساعاتهم، اليوم الخميس، الذى يوافق الخميس الأخير في شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة وبدء العمل بـ التوقيت الشتوي، وذلك بناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا، إذ يكون التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وبالتزامن مع الاستعداد لـ تغيير الساعة، وعودة تطبيق التوقيت الشتوي، يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات والورش والأعمال الحرفية، وفقًا للتوقيت الشتوي، ظنًا منهم أن مواعيد غلق المحال ستتغير بتغيير الساعة وعودة تطبيق التوقيت الشتوي.

جديرٌ بالذكر أن المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات والورش والأعمال الحرفية، بدأت العمل وفق التوقيت الشتوي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والذي ينص في مادته السادسة على أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وبحسب القانون كان آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات والورش والأعمال الحرفية، يوم الخميس الماضي الموافق 26 سبتمبر 2024.

وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5- استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

6- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

7- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.