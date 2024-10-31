شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق المحلات مع بداية تطبيق التوقيت الشتوى 2024 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، منتصف ليل اليوم، الخميس الأخير في شهر أكتوبر، يتساءل الكثير عن مواعيد غلق المحلات مع بداية تطبيق التوقيت الشتوى، وهل ستتغير المواعيد أم لا، وهو ما يوضحه الخليج 365 فى السطور التالية.

وفقا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام،وبحسب القانون كانت آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال يوم الخميس 26 سبتمبر الماضي، وبدأت يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات

وبدأت المحافظات تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم، بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والتي كانت وفقا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، يوم الخميس 26 سبتمبر الماضى.

مواعيد غلق المحال في الشتاء

وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.