شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيت الشتوى.. موعد صلاة الفجر غدا بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الفجر غدا الجمعة، أول أيام العمل بـ التوقيت الشتوى، وذلك فى عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:41 ص.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص .

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37 ص.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28 ص.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص.