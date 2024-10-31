شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيت الشتوى.. موعد صلاة الفجر غدا بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 31 أكتوبر 2024 04:19 م
مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الفجر غدا الجمعة، أول أيام العمل بـ التوقيت الشتوى، وذلك فى عدد من محافظات مصر.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:41 ص.مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص .مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص.مواقيت الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28 ص.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:32 ص.
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