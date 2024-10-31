أخبار مصر

بالتوقيت الشتوى.. موعد صلاة الفجر غدا بمحافظات ومدن الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيت الشتوى.. موعد صلاة الفجر غدا بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 31 أكتوبر 2024 04:19 م

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الفجر غدا الجمعة، أول أيام العمل بـ التوقيت الشتوى، وذلك فى عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:41  ص.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص .

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37 ص.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28 ص.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32  ص.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements