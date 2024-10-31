شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. عدم استقرار وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غد الجمعة 1 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعديو أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً مساء على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من المنوفية والشرقية والإسماعيلية ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.