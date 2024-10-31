شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد غلق المحال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع تطبيق العمل بالتوقيت الشتوى بمصر، تواصل محافظة القاهرة العمل بمواعيد غلق المحال بالمواعيد التى تعمل بها حاليا، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، ووفقا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات، وبحسب القانون يكون آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية التي يٌعمل بها الآن يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، لتبدأ يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.



وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.