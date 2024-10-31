شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المواصلات: انتخاب مصر نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقى للنقل واللوجستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو العباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، إن حصول النقابة على مقعدين قياديين في الاتحاد الأفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك يعد إنجازا تاريخيا يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية والحريات النقابية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم انتخاب النقابة كنائب لرئيس شمال أفريقيا للاتحاد، بالإضافة إلى رئاسة لجنة النقل واللوجستيك على مستوى القارة الأفريقية، خلال فعاليات الأسبوع الماضى.

وأضاف أبو العباس، في بيان: "لست أنا من أتي لمصر بهذا النجاح وهذه المناصب، بل مصر هي من أهدت لي هذه المناصب بتاريخها وقوتها وتطورها في مجال النقل واللوجستيك".

وأوضح أن هذا النجاح يجسد حرية النقابات المصرية، حيث تُعد النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات أول نقابة مصرية تُؤسس خارج إطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفقًا لقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، مشيرا إلى أن هذا الاستقلال يعزز من الدور الفعال والتمثيل الحقيقي للعاملين في قطاع النقل والمواصلات، ويعكس التزام مصر بدعم الحريات النقابية والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأصدرت النقابة العامة بيانًا اليوم الخميس أكدت فيه أن مصر ماضية في احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي، وأن دعم حقوق النقابيين وضمان تمثيلهم الفعال هو من أهم المبادئ التي تتبناها الدولة المصرية، وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الثابت بتعزيز الحريات النقابية وحقوق العمال فى المحافل الدولية.

وأكد أبو العباس، أن هذا الإنجاز هو دليل على حرص مصر على دعم النقابات العمالية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تسهم في تعزيز تمثيل العاملين ودعمهم، مشددًا على دور الحكومة المصرية في دعم الحقوق النقابية وتوفير تمثيل فعّال للعاملين.

واختتم أبو العباس تصريحاته بالقول: "إن هذا النجاح يُعد علامة فارقة في تاريخ التعاون الأفريقي في مجال النقل واللوجستيك، حيث يسهم في تعزيز التكامل بين دول القارة، ويدعم مصالحها المشتركة، ويسهم في تعزيز تواجد النقابات المصرية على الساحة الدولية، ويبرز التزام مصر بدعم وتطوير قطاع النقل كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا".