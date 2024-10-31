شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: ندرك أهمية الشباب ويمكننا مجابهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قالت انكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ندرك تماما أهمية الشباب وخاصة الذين يسكنون المناطق الحضرية ولديهم القدرة على البناء ويشاركون بنشاطهم، ويسكن هذه المدن 60% من سكان العالم.

وأضافت خلال كلمة ألقتها في انطلاق احتفالية يوم المدن العالمي بمكتبة الإسكندرية، مدينة الإسكندرية جميلة وأنه يمكننا من خلال هذه الفاعلية مجابهة كل التحديات وهذه الفاعلية تتزامن مع ذهابي للصين.

وأشارت روسباخ إلى أنه كان هناك احتفال في المكسيك بالمستوطنات البشرية والمشاكل الخاصة بالاستدامة، ولدينا الأن 26 ألف مشترك في هذه الفاعلية.

وتأتى استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى في عام 2021 ، ليبرهن على دور مصر الريادي على المستوي الإقليمي والدولى في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوي المدن وتعزيز مرونتها كما يعكس التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية .