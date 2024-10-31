شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يبحث مع نائب سكرتير عام الناتو العلاقات بين الحلف ودول الجوار الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، مع نائب سكرتير عام حلف الناتو "بوريس روج"، العلاقات بين الحلف ودول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر، فضلاً عن عدد من الملفات الأمنية والسياسية دولياً و إقليمياً.

وأكد السفير أحمد أبو زيد فى تصريح صحفى اليوم الخميس، على الأهمية التي توليها مصر لتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بشأن سبل مواجهة التهديدات الأمنية وحل الأزمات المتفاقمة فى منطقة الشرق الأوسط وفى مناطق عديدة على مستوى العالم، وهو ما كان محل حوار مستفيض مع نائب سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى.

وأضاف السفير المصرى، أنه حرص على إحاطة مسئول الحلف بالجهود التى تقوم بها مصر لإنهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة، وجهود وقف إطلاق النار فى لبنان، فضلاً عن الحيلولة دون توسيع رقعة الصراع علي خلفية المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة التى تهدد مصالح عدد كبير من دول الحلف نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.

ومن جانبه، ثمّن نائب سكرتير عام حلف الناتو الدور المصري المحوري الداعم لاستقرار السلم والأمن في المنطقة، معرباً عن تطلع الحلف لتعزيز برامج التعاون والتشاور مع مصر، كما استعرض خطة العمل التي أعدها حلف الناتو للتعاون مع دول الجوار الجنوبي لمواجهة التهديدات المشتركة، لاسيما فى مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات، ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم السيبرانية والتهديدات الهجينة.

واوضح السفير أبو زيد أن لقاءه مع نائب سكرتير عام الحلف تناول التطورات الخاصة بالحرب الروسية/الأوكرانية وتداعياتها ومخاطر استمرارها، بالإضافة إلى التهديدات الخاصة بأمن الملاحة البحرية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية.