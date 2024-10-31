مدير تعليم الجيزة يشدد على حصر نسب الغياب وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز

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تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة – مدير المديرية، صباح اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بإدارتي العجوزة والدقي التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية داخل مدارس الإدارتين، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الزيارة مدرستي جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، وجمال عبد الناصر الثانوية بنات، وجمال عبد الناصر التجريبية التابعين لإدارة الدقي التعليمية، وذلك قبل بدء طابور الصباح، للاطمئنان على نظافة وجاهزية المدرسة لاستقبال اليوم الدراسي.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح في مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، وأثنى على إدارة المدرسة ومدير المدرسة الدكتور هشام أحمد علي حسن مدير المدرسة، لاجتهاده وإخلاصه في العمل.

وقرر وكيل الوزارة خلال الزيارة تكريم مدير مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، لانضباطه في العمل وتواجده منذ السابعة صباحًا، واهتمامه بنظافة المدرسة، منبهًا على الاهتمام بتلك النماذج المشرفة والاستفادة منها في المناصب القيادية.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، تفقد مدرسة روضة، ومدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.

وتابع خلال الزيارة الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، والكثافات الطلابية داخل الفصول، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى النظافة العامة بـ المدارس والمعامل والحمامات والفناء.

ونبه وكيل الوزارة خلال الزيارة على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز، وكذلك تفعيل الإشراف اليومي خاصة في الفسحة ووقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، وعدم ترك أي فصل دون معلم، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

ونبه وكيل الوزارة، على متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم وموافاة المديرية بهذه الخطة.



مدير تعلمي الجيزة يتفقد مدارس العجوزة والدقي



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول



مدير تعليم الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الدقي