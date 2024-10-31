شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى فى مطار شرم الشيخ الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قامت اللجنة العليا المُشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية فى مطار شرم الشيخ الدولى.

وخلال الجولة تم تفقد مطار شرم الشيخ الدولى، حيث كان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار، كما تم الإطلاع على انسيابيه الحركة داخل المطار، وتم التركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، وكذلك متابعة سير حركة الركاب والحركة الجوية وعمليات التأمين، بالإضافة إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وبجميع المناطق الخدمية.

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بأهمية متابعة الوضع الأمنى والصحى والبيئى فى المطارات المصرية، حيث هذا وقد شملت الزيارة تفقد الأسوار حول المطار ومبنى الركاب رقم (1) وصالتى السفر والوصول الدولى والداخلى ومبنى الركاب رقم (2) بصالتى السفر والوصول الدولى والداخلى، وكذا الاستراحات والكافيتريات ومنطقة الأسواق الحرة والجوازات والجمارك والكاترينج والأرصاد الجوية وبرج المراقبة ومركز المعلومات والغرفة الأمنية (منظومة كاميرات المراقبة)، ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الإطمئنان على انتظامية الحركة خلال مرحلتى السفر والوصول، وبوابات المطار.