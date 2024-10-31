شكرا لقرائتكم خبر عن مقررات تموين شهر نوفمبر 2024 تصل المنافذ لبدء الصرف غدا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلمت منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين السلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2024 اعتبارا من غدا الجمعة أول الشهر، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة العديد من المنتجات على البطاقات.

على جانب آخر وفى نفس السياق انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.