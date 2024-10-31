شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول السمات اللغوية للبحث العلمى بالإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان ورشة عمل متخصصة بعنوان "السمات اللغوية الأساسية لكتابة البحث العلمي باللغة الإنجليزية"، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور أحمد كارم، مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة.

وافتتح الدكتور عماد أبو الدهب فعاليات الورشة، مؤكداً في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري لورش العمل في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير قدرات الباحثين، مشدداً على أهمية بناء كوادر بحثية متميزة.

قدمت الورشة الأستاذة نهلة منير، المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، حيث تناولت عدة محاور رئيسية شملت:



- البنية الأساسية للكتابة العلمية الأكاديمية.

- إرشادات الكتابة الأكاديمية السليمة.

- الأخطاء الشائعة في الكتابة العلمية وسبل تجنبها.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح أتاحت للحضور طرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بموضوع الورشة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، بهدف تعزيز مهارات الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال النشر العلمي الدولي.