شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: امتحان الشهادة الإعدادية يعقد خلال فصلين دراسيين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.

وأضافت، يسمح للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم في الفصل الدراسي الأول وتخلفوا عن كل أو بعض المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول بأن يؤدوا امتحانات تكميلياً في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج في الفصل الدراس الأول، وذلك عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني علي أن يتقدموا بالعذر لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية دون سواها، وعلي أن يقبل العذر وكيل الوزارة طبقاً للقرار الوزاري.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يسمح للطلاب الذين تخلفوا في كل أو بعض المواد عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أن يؤدوا امتحانا تكميليا فيما تخلفوا فيه أثناء امتحان الدور الثاني (طبقا للقرار الوزاري 166 لسنة 1999 والقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بعد القديمة العذر المقبول.

وتابعت المديريات، أنه يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسين في أي عدد من المواد الدراسية في المقرر كاملا للمادة المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول في منهج الفصل الدراسي الثاني.