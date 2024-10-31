شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستبعد سودانيين من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب – أحمد عبد الهادى الخميس، 31 أكتوبر 2024 11:12 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، 1880 لسنة 2024، بشان ابعاد سوداني وسودانية خارج البلاد، لاسباب تتعلق بالصالح العام، وقرر ابعاد كلا وجدان فضل الله خضر سودانية الجنسية، وأحمد يوسف الأمين سوادنى الجنسية، وعلى مدير إدارة الجوازات تنفيذ القرار.

رسمية

رسمية

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