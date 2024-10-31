شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة صرف معاشات نوفمبر غدا من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع اللجان بـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آليات صرف معاشات نوفمبر 2024 اعتبارا من غد الجمعة لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات من ماكينات الصراف الآلى، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب أخر، يفتح بنك ناصر فروعة المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بعد غدا السبت، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، وذلك في اطار الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.