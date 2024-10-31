شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق المبادرة الشاملة للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان بالتعاون مع مركز التميز للطلاب ذوي الاعاقة فعاليات مبادرة (تمكين) للتوعية بالخدمات وحقوق وواجبات الأشخاص ذوى الهمم، وتتمثل فى مجموعة من اللقاءات وورش العمل حيث تم عمل (لقاء حواري حول الحياة الجامعية بين التيسيرات والتحديات للطلاب ذوي الإعاقة)، وينظم هذه المبادرة وزارة التعليم العالي متمثلة فى قطاع شئون التعليم والطلاب وشئون الطلاب ذوى الهمم، وبالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية (HOPE GIVER)، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع الجامعي، من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والتي تهدف إلى نشر الأمل وتعزيز روح الشمولية والوحدة داخل الجامعات المصرية.



وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الاعاقة، و الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وتنظيم الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز للطلاب ذوي الإعاقة.

تناول اللقاء رؤية الجامعة لتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، والاندماج في الحياة الجامعية من أجل خلق مجتمع جامعي متكامل يسهم في دعم وتمكين هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتحقيق مجتمع تعليمي أكثر شموليةً ووعيًا.

كما تضمنت المبادرة أيضا ورشة عمل تفاعلية بعنوان الاندماج والتنوع في الحياة الجامعية.

يأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة على تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، والاندماج في الحياة الجامعية من أجل خلق مجتمع جامعي متكامل يسهم في دعم وتمكين هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتحقيق مجتمع تعليمي أكثر شمولية ووعيًا.

و إشراف عام اللواء محمد أبو شقه أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام رعاية الشباب، والدكتورة ريهام عصام خطاب مديرة المشروع.