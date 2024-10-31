شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما يتم توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 19جنيها.
- البصل 15 جنيها.
- البطاطس بـ 23 جنيها.
- الجزر بـ 37.5 جنيه.
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 17 جنيها .
-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 22 جنيها.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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