شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يتفقد مكتب عمل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد محمد جبران وزير العمل، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة نائب عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفاء نجاح مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ مكتب العمل، حيث اطمأن على سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين والعاملين بالمنتجعات والفنادق والعمالة غير المنتظمة.

كما تفقد الوزير ومحافظ جنوب سيناء المكان الذي تم تخصيص 4800 متر لإنشاء مركز تدريب مهنى للعاملين فى مجال السياحة والتدريب على الحرف المختلفة بمدينة شرم الشيخ.