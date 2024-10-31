شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان الصينى: احتفالية يوم المدن يهدف لتحفيز الإبداع لدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ني هونج وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، إننا ناقش خلال الاحتفال باليوم العالمي للمدن في الإسكندرية كيفية تعزيز التنمية المستدامة للمدن العالمية، لافتا إلى أنه منذ إنشاء اليوم العالمي للمدن يركز على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للمدن العالمية ويهدف إلى خلق نمط تنمية شامل ومتوازن منسق ومتسامح ومتعاون ومزدهر للجميع.

وأضاف خلال احتفالية يوم المدن العالمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه على مدار أكثر من 10 سنوات توسع تأثير اليوم العالمي للمدن بشكل ملحوظ وزاد دوره بشكل بارز حتى أصبح منصة مهمة للدول لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل، ما عزز التعاون بين البلدان في جميع أنحاء العالم.

وأشار وزير الإسكان الصيني إلى أن اختيار الاحتفال في مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وافتتاح رئيس الوزراء له ، يعكس الأهمية الكبيرة من الحكومة المصرية ودعمها القوي لقضية التنمية المستدامة للمدن العالمية.

وأكد هونج أن الشباب هم عماد مستقبل المدن الذين يحملون على عواتقهم آمال البشرية، مشيرا إلى احتفال هذا العام يهدف إلى تحفيز الطاقة والحيوية والإبداع لدى الشباب، للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، ولبناء مدن أكثر ملائمة وذكاء وأمانا وجمالا.

وأوضح أن الحكومة الصينية تهتم دائما بشئون الشباب واحتياجاتهم مثل الإسكان والتوظيف والرياضة والتفاعل الاجتماعي، وتلتزم بتعزيز بناء المساكن بأسعار معقولة وتوفيرها، وتنفيذ تجديد المدن وإنشاء مساحات للتواصل وزيادة المرافق الرياضية ودعم منصات ريادة الأعمال، لتمكين الشباب من تحقيق حياة أفضل.