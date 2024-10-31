شكرا لقرائتكم خبر عن متنساش تأخر ساعتك.. قطارات السكة الحديد تصل ساعة مبكرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تطبق هيئة السكة الحديد مساء اليوم الخميس، العمل بالتوقيت الشتوى، حيث تصل قطارات السكة الحديد التى تتحرك الساعة 11 من المحطات، مبكرا ساعة، حيث يتم بدء العمل بالتوقيت الشتوى في تمام الثانية عشر صباح الجمعة، حيث سيتم تأخير الساعة، 60 دقيقة لتصل بذلك القطارات التي تتحرك من المحطات الساعة 11 مساء مبكرا .

وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 ، 11 مساءاً، على أن يتم اعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 وفقاً للتوقيت الصيفى والقطارات التي تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية .

يذكر أن أول أيام التوقيت الشتوي، في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، أي أن الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 يبدأ العمل بالتوقيت الجديد (بدء التوقيت الشتوي 2024).

وفى السياق تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.