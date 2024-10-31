شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة أكاديمية المعلمين: نحتاج تطوير نظم تقييم الطلاب لتتناسب مع المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة زينب خليفة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن التقويم التربوي يحتاج إلى تطوير لظهور تقنيات التحول الرقمي، بما يفرض إيجاد وسيلة طريقة تقييم معاصرة، مثل التقييم القائم على المشروعات بحيث يتعلم الطالب البحث والتفسير والتحليل.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أننا بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب، لتكون مناسبة للمتغيرات الراهنة، بعيدا عن الورقة والقلم فقط، لأن تلك الآلية لم تعد كافية للتقييم الحقيقي للطلاب.

جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حيث يناقش الملتقى التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، ويقدم الحلول الإبداعية لتلك التحديات، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي يستهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.