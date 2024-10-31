شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية المهنية: دور المعلم مهم فى تقييم الطلاب وصياغة مستقبلهم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المعلم دوره مهم فى عملية التقييم وصياغة مستقبل الطلاب، موضحة أنه توجد أساليب متطورة للتقييم حاليا منها التقييم التربوى القائم على المشاريع ودور المعلم حاليا هو بناء بيئة تعلم قائمة على الطالبء مضيفة أن تطوير التعليم يتطلب أن يقوم المعلم بمجموعة من الأدوار يقدم للطالب التوجيهات فى تنفيذ المشاريع كنوع من التقييم التربوى والاعتماد على أساليب تقييم متطورة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التقييم التربوى وتوجيه الطلاب مع إعادة تصميم طرق التقييم التى تناسب التقييمات العالمية.



وأوضحت مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن المعلم أساس عملية التقييم التربوي، والتقييم ليس لقياس أداء الطلاب فقط، لكنه جزء من التعلم المستمر، كما أضافت أن التقويم التربوي يحتاج إلى تطوير لظهور تقنيات التحول الرقمي، بما يفرض إيجاد وسيلة طريقة تقييم معاصرة، مثل التقييم القائم على المشروعات بحيث يتعلم الطالب البحث والتفسير والتحليل.

أوضحت أن المعلم دوره محوري في العملية التعليمية، ما يتطلب قيامه بمجموعه من الأدوار بحيث يكون مرشدا للطالب، وليس مجرد واضع امتحان، بل يكتشف كل سمات الطالب ومهاراته وشخصيته وطموحاته ومدى إبداعه واكتشاف نقاط القوة والضعف لديه، بما يتجاوز الامتحانات التقليدية.

وأكدت أننا بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب، لتكون مناسبة للمتغيرات الراهنة، بعيدا عن الورقة والقلم فقط، لأن تلك الآلية لم تعد كافية للتقييم الحقيقي للطلاب.

جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، حيث يناقش الملتقى التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، ويقدم الحلول الإبداعية لتلك التحديات، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي يستهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.

انطلقت فعاليات الملتقى التربوي السابع برئاسة الدكتورة ايمان هريدي، عميد كلية الدراسات التربوية بـ جامعة القاهرة ، والدكتورة زينب خليفة، مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين نائبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والدكتور المندوه الحسيني الخبير التربوى ورئيس الملتقى وبحضور الدكتورة نجلاء رأفت، عميد كلية اداب بجامعة القاهرة ،والدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، والدكتورة مني ابراهيم اللبودي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا والخبير التربوي، وخالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا.

وأكد الدكتور المندوة الحسينى الخبير التربوى، على أن العملية التعليمية تواجه تحديات كبري، كما تواجه الطلاب والمعلمين والمقيمين أيضا، ربما لعدم صحة الصياغة، أو ربما لعدم اللجوء لمزيد من الأبحاث التربوية، ومن ثم تم اختيار موضوع الملتقى" التقييم التربوي تحديات وحلول إبداعية"، مشيرا إلي أن هناك ضعف شديد بين التقييم والتعلم والتدريس، لافتا إلي أن التقييم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، موضحا أن التقييم ليس معناه امتحان ومنح درجات وإنما التعلم .

وناقش الملتقي التربوي السابع، التحديات التي تواجه التقييم التربوي داخل المنظومة التعليمية، وإيجاد حلول جذرية لها، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"