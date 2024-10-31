شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأونروا: لا بديل للوكالة.. وتقويضها يعني ضياع جيل بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ممثلة وكالة الأونروا سحر الجبوري إن القوانين المشينة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بحق الوكالة، يمثل استمرارا للتضييق على الوكالة ومنعها من القيام بدورها، موضحة ان الاحتلال قتل عدد كبيرا من موظفي الوكالة.

وأضافت خلال كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية، أن التشريعات المشينة توجه ضربة قاصمة للمساعدات التي تقوم بها الوكالة، موضحة أنه لا يوجد بديل يمكنه القيام بنفس الدور، وهو ما بنبئ بكارثة إنسانية سواء في غزة او الضفة الغربية.

وأوضحت أن تطبيق التدابير الجديدة يقوض دور الوكالة في تقديم فرصة التعليم، وهو ما يعني ضياع جيل بأكمله، مناشدة الدول العربية لمواصلة الدعم للوكالة ليس فقط على المستوى المالي وانما على النطاق السياسي للتصدي إلى المخططات الإسرائيلية



